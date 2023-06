Le FC Barcelone "comprend la décision de Lionel Messi" et veut lui organiser un hommage digne de "son nom"

Lionel Messi a annoncé ce mercredi le nom de son prochain club, il va rejoindre l’Inter Miami et la MLS. Pas de nouveau passage au FC Barcelone donc, à la grande déception de nombreux fans. Le club a affirmé, dans un communiqué publié ce soir, comprendre la décision du joueur et travailler avec son père afin d’organiser un hommage digne de ce nom à la Pulga. Des adieux en grande pompe auxquels le joueur n’a pas eu droit quand il a signé au PSG en 2021.

"Le lundi 5 juin, Jorge Messi, le papa du joueur et son représentant, a informé le président du club Joan Laporta de la décision du joueur de rejoindre l’Inter Miami, malgré la proposition du FC Barcelone et le désire commun des deux parties de voir à nouveau Lionel Messi porter les couleurs Blaugrana. Le président Laporta comprend et respecte la décision de Messi de vouloir évoluer dans une ligue avec moins de sollicitations, plus loin des projecteurs et de la pression à laquelle il a été exposé ces dernières années. Joan Laporta et Jorge Messi ont également convenu de travailler de concert pour organiser un meilleur hommage pour que les fans du Barça puissent honorer un footballeur qui a été, qui est, et qui sera toujours aimé par le Barça."

Les socios vont donc enfin pouvoir célébrer leur légende dignement, à défaut de le voir revenir dans le club catalan.