Le FC Barcelone assomme le Real Madrid en fin de match et s’envole en tête de la Liga

Le FC Barcelone a frappé un grand coup dans la course au titre en Liga. Les Catalans ont battu le Real et décroché leur 100e victoire dans un Clasico. Un succès qui pèsera sans doute très lourd au décompte final. Le Barça compte désormais 12 points d’avance sur son rival de toujours. Franck Kessié a fait basculer le match dans les arrêts de jeu (2-1).



Thibaut Courtois multiplie les arrêts en première mi-temps. Le gardien des Diables rouges est impérial face à Lewandowski et Raphinha dans les cinq premières minutes. Après l’ouverture du score – un centre de Vinicius dévié dans son but par Araujo, El Muro continue son festival sur une "Madjer" de Christensen (32e) et une nouvelle tentative de Raphinha (34e). Mais le Barça finit par trouver une faille dans la muraille. Sergi Roberto récupère un ballon dans l’axe et le place hors de portée de Courtois (45e, 1-1).



Aucune des deux équipes ne veut se contenter de ce partage inscrit au marquoir. Ancelotti prend des risques. Le technicien italien passe à une défense à droit et modifie son milieu de terrain. Le pari semble payant quand Asensio, monté au jeu 5 minutes plus tôt, trouve le chemin des filets. Le VAR éteint l’enthousiasme des Madrilènes en signalant un hors-jeu (81e). C’est le tournant du match. D’autant que 10 minutes plus tard, Kessié marque de l’autre côté du terrain.