Le FBI déconseille de charger son smartphone aux bornes publiques

Après avoir conseillé l’utilisation d’un bloqueur de publicités, le FBI (le “bureau fédéral d'enquête” américain) est de retour avec un nouveau conseil de sécurité.

Il concerne les bornes publiques, que l’on retrouve dans les aéroports, les gares ou les centres commerciaux, et qui permettent de recharger gratuitement votre smartphone. Selon le FBI, le risque de “juice jacking” serait particulièrement élevé.

Le juice jacking est une attaque qui profite du port de recharge d’un appareil pour installer des logiciels malveillants, voler des données, ou pister l’utilisateur à son insu. D’où l’intérêt des pirates pour ces bornes gratuites et a priori sans danger.

Sur Twitter, le FBI conseille plutôt d’emporter vos propres câbles et chargeurs, et de profiter des prises présentes, notamment entre les sièges dans les salles d’attente, pour recharger vos appareils (on parle évidemment de prises classiques, et non de ports USB). En attendant de monter dans votre avion ou votre train, vous pouvez également vous rabattre sur une batterie portable, afin d’éliminer tout risque.

Enfin, sachez que le juice jacking touche davantage les utilisateurs d’appareils Android que les propriétaires d’iPhone. Avec iOS, Apple demande toujours à l’utilisateur s’il souhaite faire confiance à l’ordinateur connecté. Mais même avec cette sécurité supplémentaire, mieux vaut donc se méfier de ces bornes publiques.