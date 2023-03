"Le Faux coupable", un Hitchcock étonnant basé sur des faits réels dans Classic Ciné

Henry Fonda et Vera Miles racontent l'histoire vraie émouvante d'une profonde injustice. Le Faux coupable, film culte d'Alfred Hitchcock, à voir le mercredi 22 mars à 20h40 dans Classic Ciné sur La Trois et Auvio.

Manny Balestrero, musicien de jazz, est accusé d'un hold-up. C'est en allant chercher de l'argent à sa banque que les employés le reconnaissent comme l'homme ayant commis le vol quelques semaines plus tôt. Manny, avec l'aide de sa femme, va tout faire pour prouver son innocence.

Pour une fois, le maître du suspense ne puise pas dans son imagination légendaire pour raconter une histoire mais dans un fait divers qui l'a marqué. Alfred Hitchcock utilise son talent pour raconter le calvaire de cet homme ordinaire pris dans une situation qui le dépasse complètement. Aux côtés de Vera Miles et Anthony Quayle, l'acteur Henry Fonda tient ici le premier rôle et exprime parfaitement l'innocence et l'injustice du personnage. Le cinéaste aurait résumé ce film en une phrase :