Le fatbike électrique : un nouveau moyen de se déplacer dans la Cité ardente

Le confort d’une mobylette et la maniabilité d’un vélo, c’est ce que propose la jeune entreprise liégeoise 204 Adventures. Leur concept : un "fatbike" électrique qui permet de réinventer la manière dont on se déplace en ville. Avec une autonomie de plusieurs heures et une vitesse maximale de 25 km/h, ce fatbike offre la facilité d’un vélo, mais en plus rapide et plus confortable. Ce qui le démarque d’un vélo électrique, ce sont ses gros pneus qui assurent une stabilité optimale ainsi que sa longue assise qui permet de transporter des bagages ou un autre passager.