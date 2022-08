Le "fat shaming", une pratique humiliante qui n'a (définitivement) plus sa place sur TikTok.

S'ils pensaient faire le buzz, les TikTokeurs concernés ont au contraire provoqué la colère d'une majorité d'utilisateurs, bien décidés à dénoncer cette nouvelle tentative de "fat shaming". Une pratique qui se caractérise par le fait de se moquer et d'humilier publiquement, souvent sur les réseaux sociaux, une ou plusieurs personnes dont le poids ou la morphologie ne correspondent pas aux "standards de beauté", si tant est qu'il en existe.

"Pourquoi est-ce important ? Cette tendance est offensante et dégoûtante pour nos belles femmes grandes tailles", s'est révoltée @spookigio26, dont la vidéo a, depuis, été vue plus de 3,7 millions de fois. "Je préfère être grosse plutôt que d'humilier les autres pour booster mon propre ego", a renchéri @soulmori, également soutenue par plus d'un million de personnes.

D'une façon plus générale, la tendance a été qualifiée de "grossophobe" et de "stupide" par une majorité d'utilisateurs.

Ces derniers sont d'ailleurs allés encore plus loin pour dénoncer le "fat shaming" et promouvoir l'acceptation de soi et de tous les corps.