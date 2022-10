Le Fat Bear Week, le concours de poids lourds chez les ours qui fascine les États-Unis

Chaque année, des dizaines de milliers d’internautes participent à l’élection du plus gros ours brun du parc national de Katmai. Le concours a même attiré plus de 600.000 amateurs animaliers en 2021. Un succès qui fait le bonheur de Mike Fitz, un ancien ranger du parc national de Katmai qui a créé la Fat Bear Week en 2014. "Je pensais que ce serait une activité originale que Katmai pourrait faire chaque année, et c'est le cas, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi populaire", a-t-il déclaré au New York Times.

Les internautes peuvent en apprendre plus sur les douze ours bruns en compétition sur le site de l'organisation à but non lucratif Explore. Ils peuvent notamment les observer dans leur pêche au saumon grâce à des caméras qu’ont installées les gardes forestiers près de la rivière Brooks.

"Les gens en apprennent davantage sur les ours bruns et les saumons de cette façon."

"Nous espérons que cela se traduira par une plus grande attention pour cet endroit remarquable ainsi que pour les ours et les saumons du monde entier", a confié Mike Fitz au journal américain.

Il y a urgence à agir : le dérèglement climatique bouleverse profondément la faune et la flore en Alaska. Les températures y augmentent deux fois plus vite qu’à l’échelle mondiale, comme dans les autres régions polaires du globe. Ce phénomène pourrait compromettre la survie des nombreux saumons qui peuplent la région, et, par extension, celle des ours bruns.