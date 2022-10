Le fantôme de la Dame Blanche : les origines de sa légende remontent au Moyen Âge

Il fait nuit noire à Palavas-les-Flots et personne n’est sur la route. Cette dame a eu de la chance de croiser quelqu’un. Dans la voiture, l’ambiance est étrange. Personne n’est très bavard et la passagère sert les points et a du mal à se détendre. À la hauteur du fameux pont, elle va enfin laisser entendre sa voix à nouveau : "Attention à ce virage dangereux".

Sa voix est encore plus froide, elle est agacée et répète inlassablement "Attention à ce virage dangereux !", "Attention à ce virage dangereux !", chaque fois plus agitée. Elle ne lâche pas le virage du regard, sa mâchoire se sert, elle se dandine et là... plus personne. Les deux filles hurlent de terreur. La dame vêtue de blanc a disparu.

Le conducteur regarde dans le rétroviseur, il ne la voit plus, il n’en croit pas ses yeux donc il se retourne, mais elle n’est plus là. Il arrête net la voiture, puis redémarre à en faire grincer les pneus sur le bitume. Arrivés à Montpellier quelques minutes plus tard, les quatre jeunes se précipitent au poste de police et racontent leur mésaventure. Ils ont pris en stop La Dame blanche.