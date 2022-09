"Le Fantôme de l’opéra" baisse le rideau après 35 ans à Broadway

Ensemble, ils ont imaginé un véritable aimant à touristes. "Le Fantôme de l’opéra" compte plus de 13.500 représentations au Majestic Theatre, à Broadway. Il a été vu par 19,8 millions de personnes et a rapporté 1,3 milliard de dollars depuis son ouverture, selon les chiffres compilés par Broadway League.

Mais c’était sans compter le choc du Covid-19, qui a imposé 18 mois de silence — et de vache maigre — aux 41 théâtres de Broadway. Avant cela, les recettes dépassaient facilement 30 millions de dollars par semaine, voire 50 millions pour la semaine de Noël. Elles sont bien moins impressionnantes depuis le 14 septembre 2021, date de réouverture des théâtres de l’une des avenues les plus célèbres de la planète.

"Le Fantôme de l’opéra" en a fait les frais. La comédie musicale a seulement rapporté 867.997 dollars durant la semaine se terminant le 11 septembre, d’après le New York Times. Ces bénéfices sont loin d’être suffisants pour couvrir les frais de cette production de deux heures et trente minutes, à laquelle participent 130 personnes à chaque représentation. "Vous ne voulez pas mener une grande comédie musicale à sa perte", a déclaré Cameron Mackintosh au journal américain.

Cela a toujours été l’un de mes mantras au cours de ma longue carrière : il y a un art de terminer un spectacle, tout comme d’en monter un.

La dernière et 13.925e représentation du "Fantôme de l’opéra" aura lieu le 18 février 2023 à Broadway. Mais cela ne signe pas la fin de la comédie musicale à succès pour autant : elle sera montée en mandarin dès l’année prochaine, d’après les informations de The Stage. The show must go on, donc.