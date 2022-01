Le familistère de Guise : une utopie qui a de l’avenir

Le Familistère a fonctionné durant 150 ans. Le concept a survécu à Godin grâce au fait que l’ingénieux patron avait transformé son entreprise et son familistère en coopérative, quelques années avant son décès. Le déclin viendra cependant à la fin des années 60 lorsque l’usine sera revendue à un concurrent.

Le sauvetage du patrimoine social et industriel arrivera une vingtaine d’années plus tard. Le Conseil de département rachète l’ensemble du site du Familistère à la fin du 20e siècle. A ce moment-là, les bâtiments de service sont en ruine, les logements, qui furent d’avant-garde au 19e siècle, ne correspondent plus aux critères de confort du 20e. Cependant, les bâtiments principaux sont toujours là, la force des idées aussi. Le site est rénové, réaménagé, sauvé.

Aujourd’hui, les visiteurs peuvent voir le pavillon central transformé en musée. On y trouve, comme dans les ailes gauche et droite, une immense cour centrale surmontée d’une verrière et entourée de plusieurs étages d’appartements donnant sur des coursives. Dans une autre partie du "palais", l’appartement de Monsieur Godin (il vivait dans son Familistère) propose une exposition permettant de mieux faire connaissance avec l’homme, le patron, l’inventeur, le penseur.

Et puis il reste quelques habitants, une douzaine de familles qui permettent de qualifier le Familistère de "seul musée habité de France".

Cet héritage devrait se développer dans les années à venir. L’aile gauche va être rénovée afin d’accueillir de nouveaux locataires. Maxime Dequecker explique que cela se fera dans l’esprit du Familistère : "un lieu où on se rencontrer, avec une certaine entraide entre les gens, pour que l’on se connaisse et que l’on partage des choses". L’aile droite, elle est déjà rénovée. On y trouvera bientôt un hôtel, un bar-restaurant, un fab lab et un campus dédié à l’économie sociale. "Un espace de formation inspirant, avec une mixité des publics" ajoute Maxime.