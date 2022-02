Le fameux maillot rouge "Alerte à Malibu" de nouveau en vogue grâce à la série "Pam & Tommy" ?

Plus de trente ans après, le fameux maillot de bain rouge de Pamela Anderson dans "Alerte à Malibu" fait autant recette auprès des internautes. D'après une étude sur les Google Trends du 10 février dernier, menée par la marque Pour Moi, les recherches de maillots de bain rouges inspirés par celui de la star de "Baywatch" ont augmenté de 55% par rapport à janvier 2022, a indiqué l'étude après l'analyse de recherches incluant les termes "red swimsuit" et "red bathing suit".

Une augmentation qui coïncide avec la sortie de "Pam & Tommy", la mini-série sur l'histoire d'amour entre Pamela Anderson et Tommy Lee diffusée sur Disney+ depuis le 2 février dernier. Sebastian Stan ("Captain America : Le Soldat de l'hiver") et Lily James ("Cendrillon") incarnent le couple qui a fait sensation dans les années 90 et leurs ressemblances avec les célébrités ont bluffé les téléspectateurs.