Le Falstaff saccagé par des supporters de foot en plein coeur de Bruxelles

Ce jeudi matin, le Falstaff fait le bilan des dégâts, après l'attaque éclair qui a visé, mercredi soir, la célèbre brasserie au style Art nouveau située à côté de la Bourse.

Dans la soirée de mercredi, plusieurs dizaines de personnes, casquette sur la tête et masque sur la bouche, ont déboulé et ont soudainement envoyé des chaises et du mobilier de terrasse dans les vitrines, qui ont volé en éclat.

D'après la police, cité par nos confrères de la DH et Sudpresse, il s'agit d'une bagarre entre supporters de foot, à la veille de la rencontre entre Anderlecht et Berne en Conférence League. D'après les premiers éléments de l'enquête, ce sont des supporters anderlechtois qui s'en sont pris à des supporters du club suisse.