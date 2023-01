Le fair-play de Lazare Amani : "Félicitations à Anderlecht, ils ont fait un grand match"

Au terme d’une rencontre rocambolesque et d’un monstrueux sprint final, l’Union Saint-Gilloise a empoché sa 6e victoire consécutive contre Anderlecht. Trois points qui font du bien au moral unioniste et qui permettent de rester dans le sillage de Genk, solide leader. Même si ce dimanche, tout n’aura pas été de tout repos au Lotto Park.

Interrogé par Eleven Sports, Lazare Amani, sans doute l’un des meilleurs hommes sur la pelouse, a d’ailleurs tenu à rendre hommage à la prestation anderlechtoise : "Tout d’abord, je tiens à féliciter Anderlecht, ils ont fait un gros match à 10 contre 11 depuis la 10e minute. Ils nous ont tenu tête, ils ont marqué, on a réagi, tant mieux. Dans ce genre de match, il faut rester patient. On a poussé et au final, eux ont marqué. Je pense que c’était la meilleure chose qui pouvait arriver parce qu’après avoir marqué, ils allaient probablement se relâcher. On a égalisé puis enchaîné, voilà…" confie-t-il avec beaucoup de fair-play.

"C’est un match au sommet, j’ai entendu que les grands joueurs répondaient présents dans les grands matches, j’ai essayé de garder ça en mémoire. J’ai essayé d’aider mon équipe un maximum. J’espère devenir un grand joueur (rires)" conclut-il.