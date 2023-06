"Le fabuleux destin de Stromae" : retour sur l'arrêt définitif de sa tournée

Aujourd’hui considéré comme l’un des plus grands talents de la scène musicale actuelle, Stromae a annoncé le mois dernier renoncer à poursuivre sa tournée. À travers une émission exclusive, Joëlle Scoriels et Bruno Tummers évoquent les causes possibles de cette décision ainsi que le futur du chanteur.

Le 9 mai dernier, Stromae annonçait à son public mettre un terme définitif au Multitude tour, soit la tournée qu’il avait entamée un mois plus tôt. En cause : une dégradation de son état de santé, qui l’obligeait à s’éloigner un temps des projecteurs. "J’ai besoin de temps pour me soigner […] Je dois accepter que le temps de repos sera plus long que je l’imaginais", pouvait-on lire dans un communiqué publié sur le compte Twitter de l’artiste.

Une décision qui avait suscité la déception autant que l’inquiétude parmi ses fans.