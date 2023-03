Le fabuleux destin de "La Cage aux folles"

En 2023, La Cage aux folles nous semble être une banale comédie, certes délicieusement drôle, mais banale du point de vue de l’histoire d’un couple homosexuel portée au théâtre et au cinéma. Mais ce documentaire nous ramène à ses débuts, pile 50 ans plus tôt, lorsque l’homosexualité était toujours un délit en France, et une maladie pour certains, et dresse la genèse de cette œuvre au parcours unique.

5 février 1973 au théâtre du Palais Royal : la première parisienne de La Cage aux folles est the place to be du tout Paris. Cette pièce de boulevard exubérante séduit immédiatement le public. Et derrière ce succès que personne n’avait vu venir, il y a ce duo dont l’alchimie dans la comédie est aussi rare que parfaite : l’imparable duo Jean Poiret et Michel Serrault.

"Jean Poiret a fait rentrer les folles dans le salon bourgeois des Parisiens et des spectateurs de théâtre" Michel Fau, metteur en scène et comédien.

S’ensuivront 2500 représentations durant 5 ans et un destin incroyable pour les aventures de Zaza Napoli imaginées par Jean Poiret : une adaptation au cinéma par Édouard Molinaro en 1978 avec 5,5 millions d’entrées et le César du Meilleur acteur pour Serrault, et un succès énorme et inattendu aux États-Unis avec même 3 nominations aux Oscars en 1980 !

La Cage aux folles 2 et 3 ne connaîtront certes pas le même succès, mais 3 ans plus tard, la pièce deviendra une comédie musicale… à Broadway ! Là encore, c’est un triomphe qui enchante la critique mais aussi tous les publics - et pas seulement la communauté LGBTQIA + - et dont le producteur, Allan Carr, raflera 6 récompenses aux Tony Awards, l’équivalent des Oscars pour le théâtre.