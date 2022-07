Le Fabuleux carnaval de Rio vous donne rendez-vous au Château de Beloeil cet été

Le plus grand spectacle du monde traverse l’océan ! Cet été 2022, le Château de Beloeil accueillera une collection unique en Europe de costumes authentiques des grandes écoles de Samba de Rio de Janeiro.

Un travail exceptionnel, réalisé à la main qui pourra être admiré de très près : richesse des tissus et des accessoires qui composent chaque costume, couleurs, broderies, pierres, plumes, strass… La Mode et l’Art du Spectacle seront réunis ! Une fête à ne pas manquer !

Le défilé des écoles de Samba pendant le Carnaval de Rio est considéré comme le plus grand spectacle du monde. Cette fête aux mille couleurs est aussi une sérieuse compétition entre les écoles de Samba qui se défient tant du point de vue des costumes que de la splendeur de leurs chars. Mais aussi concernant l’entrain et l’harmonie entre les participants, la joie contagieuse ou encore l’originalité du thème.

Plus de 30 costumes sont exposés, dont 10 exclusifs, jamais vus auparavant. Ces tenues exceptionnelles ont toutes défilé à Rio de Janeiro et l’exposition leur permet d’avoir une seconde vie. Ce contraste de l’éphémère d’un spectacle avec le mobilier ancien du Château de Beloeil donne aussi toute la richesse à l’événement.

Ces costumes extraordinaires sont présentés sur des mannequins avec une mise en scène spéciale, réunissant des jeux de sons et lumières pour plonger le visiteur dans l’effervescence du Carnaval de Rio et en découvrir ses secrets. L’exposition est jalonnée d’un parcours pédagogique expliquant les différentes composantes du Carnaval de Rio et les phases du défilé́dans le sambodrome.

La famille des princes de Ligne a un attachement très fort avec le Brésil. En effet, la princesse Eléonore est native de ce pays et descend directement du dernier Empereur. En 1981, elle épousa le prince Michel de Ligne à Rio de Janeiro. Ils s’installèrent ensuite en Belgique.

Le concepteur et scénographe liégeois, Alain Taillard est un passionné de carnaval depuis son enfance. Dès 1992, il se rend chaque année au carnaval de Rio. D’abord en tant que spectateur puis plus tard, pour défiler au sein des écoles de samba dans le célèbre Sambodrome.

Un délice pour les passionnés de Mode.

Du 2 juillet au 31 août, de 10h à 18h. Entrée : 15€/adulte, 14€/étudiant et sénior, 7,5€/enfant de 6 à 12 ans, gratuit en-dessous de 6 ans.

Plus d’info sur le site du Château de Beloeil