Le fabricant de vélos connectés VanMoof est en faillite : quelles conséquences possibles pour ses utilisateurs ?

Cowboy à la rescousse de VanMoof

C’est là qu’intervient, non sans malice, Cowboy une marque bruxelloise de vélos connectés concurrente de la marque néerlandaise. Cow-boy, a mis en ligne, il y a quelques jours, une application mobile nommée Bikey (pour Bike et Key). "En vous connectant à votre compte VanMoof, l’application extraira la clé numérique de votre vélo. Grâce à cette application, il sera donc possible de déverrouiller et de changer les réglages de son vélo grâce au Bluetooth, et sans plus devoir passer par les serveurs de la marque", déclare la marque bruxelloise.