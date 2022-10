Le fabricant de pralines Leonidas va construire une nouvelle usine ultramoderne dans le zoning nord de Nivelles

Le conseil d’administration de Leonidas a officialisé la construction d’une nouvelle usine dans le zoning nord de Nivelles, sur un terrain de cinq hectares. Actuellement répartis à deux endroits à Anderlecht, les bureaux, la production de pralines et l’entrepôt seront regroupés sur un seul site de plus de 30.000 mètres carrés, supérieur d’environ 30% à la superficie actuelle.

"La nouvelle situation offrira un environnement de travail propice au bien-être du personnel, lit-on dans le communiqué diffusé ce mardi. Il dotera l’entreprise d’un nouvel outil qui améliorera la capacité et l’efficacité de la production et permettra d’élargir la gamme des produits, en proposant encore plus de diversité et d’innovation aux consommateurs. De plus, le fait de rassembler sur un même site la production et l’entrepôt est un atout indéniable d’un point de vue logistique et limitera les transports et nuisances environnementales."