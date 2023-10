Le East-West-Festival en Allemagne, un rassemblement multiculturel d’excellence qui prône la tolérance

Un orchestre de " super " solistes finalement. Ces musiciens de premier plan créent une communauté et unissent leurs talents pour délivrer un message de tolérance et de paix. Le Gala d’ouverture du Festival est d’ailleurs intitulé "Ode à la Paix " et aura lieu dans la très belle salle historique de l’hôtel de ville de Wuppertal.

Au programme, il y aura notamment la création d’une pièce symphonique d’Erkki-Sven Tüür, compositeur Estonien et invité d’honneur du Festival, ainsi que des œuvres de Max Bruch et Dimitri Shostakovitch. Les autres concerts se donneront à Bonn et auront comme écrin insolite la fameuse maison de Ludwig van Beethoven. Il s’agira essentiellement de récitals proposés par des pianistes de renom tel qu’Alexei Volodine, et d’un récital de lieder de Schubert (Winterreise) interprétés par le ténor britannique Ian Bostridge, avec Rostislav Krimer au clavier.