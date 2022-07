Динамо Київ у Бельгії | Le Dynamo Kyiv en Belgique

Le club de football phare de la capitale ukrainienne a été reçu cette semaine à l’hôtel de Ville de Bruxelles, dans le cadre de sa tournée internationale "Stop the war - Play for peace", avant un match amical à Anvers ce vendredi.

L'assistant coach Oleg Gusiev, le directeur pour les Affaires internationales Anatoliy Volk et le porte-parole de l'équipe Andrey Shakhov, accompagnés de la représentante de l'association "Promote Ukraine" Iryna Orel, sont apparus mercredi sur le balcon de l'Hôtel de Ville, où se sont tenus de nombreux grands sportifs.

"C'est tout un symbole", a souligné le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close, "Le Dynamo Kyiv fait partie de la légende du football. Il a gagné deux coupes d'Europe. Ce sont aussi des sportifs qui font rêver les Ukrainiens", a encore dit le maïeur qui espère les revoir à Bruxelles contre l'Union Saint-Gilloise en Ligue des champions.

L’équipe s’est ensuite entraînée au stade du Petit Heysel, mis à disposition par Bruxelles en vue du match amical de ce vendredi face à l'Antwerp à Anvers. "Il y aura sûrement beaucoup de supporters. On a déjà joué dans de nombreux pays et, à chaque fois, on a senti le soutien des gens contre cette guerre", a estimé l’assistant coach du Dynamo Kyiv.