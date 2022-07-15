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Ukraine - Україна

Динамо Київ у Бельгії | Le Dynamo Kyiv en Belgique

Des représentants du Dynamo Kyiv ont été reçus mercredi à l'Hôtel de Ville de Bruxelles.
il y a 5 heuresTemps de lecture2 min
Par Catherine Tonero

Флагманський футбольний клуб української столиці був прийнятий цього тижня в мерії Брюсселя в рамках міжнародного туру "Зупиніть війну – грайте за мир" перед товариським матчем в Антверпені цієї п’ятниці.

Помічник тренера Олег Гусєв, директор з міжнародної діяльності Анатолій Волк і прес-секретар команди Андрій Шахов у супроводі представника асоціації "Просувай Україну" Ірини Орел вийшли на балкон Ратуші, де провели багато великих спортсменів.

"Це досить символічно", — підкреслив мер міста Брюссель Філіп Клоуз, "Динамо Київ — це частина легенди футболу. Вони виграли два єврокубки. Це також спортсмени, які думають про українців", — сказав мер, який сподівається знову побачити їх у Брюсселі проти "Юніон Сен-Жіллуаз" у Лізі чемпіонів.

Потім команда провела тренування на стадіоні Petit Heysel, наданому Брюсселем для товариського матчу проти "Антверпена" в Антверпені цієї п’ятниці. "Прихильників, безумовно, буде багато. Ми вже грали в багатьох країнах і щоразу відчували підтримку людей проти цієї війни", — оцінив помічник головного тренера київського "Динамо".

Le Dynamo Kyiv s'est entraîné jeudi au "Petit Heyzel" à Bruxelles.
Le Dynamo Kyiv s'est entraîné jeudi au "Petit Heyzel" à Bruxelles. © Tous droits réservés

Le club de football phare de la capitale ukrainienne a été reçu cette semaine à l’hôtel de Ville de Bruxelles, dans le cadre de sa tournée internationale "Stop the war - Play for peace", avant un match amical à Anvers ce vendredi.

L'assistant coach Oleg Gusiev, le directeur pour les Affaires internationales Anatoliy Volk et le porte-parole de l'équipe Andrey Shakhov, accompagnés de la représentante de l'association "Promote Ukraine" Iryna Orel, sont apparus mercredi sur le balcon de l'Hôtel de Ville, où se sont tenus de nombreux grands sportifs.

"C'est tout un symbole", a souligné le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close, "Le Dynamo Kyiv fait partie de la légende du football. Il a gagné deux coupes d'Europe. Ce sont aussi des sportifs qui font rêver les Ukrainiens", a encore dit le maïeur qui espère les revoir à Bruxelles contre l'Union Saint-Gilloise en Ligue des champions.

L’équipe s’est ensuite entraînée au stade du Petit Heysel, mis à disposition par Bruxelles en vue du match amical de ce vendredi face à l'Antwerp à Anvers. "Il y aura sûrement beaucoup de supporters. On a déjà joué dans de nombreux pays et, à chaque fois, on a senti le soutien des gens contre cette guerre", a estimé l’assistant coach du Dynamo Kyiv.

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