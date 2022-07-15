Динамо Київ у Бельгії | Le Dynamo Kyiv en Belgique

Флагманський футбольний клуб української столиці був прийнятий цього тижня в мерії Брюсселя в рамках міжнародного туру "Зупиніть війну – грайте за мир" перед товариським матчем в Антверпені цієї п’ятниці.

Помічник тренера Олег Гусєв, директор з міжнародної діяльності Анатолій Волк і прес-секретар команди Андрій Шахов у супроводі представника асоціації "Просувай Україну" Ірини Орел вийшли на балкон Ратуші, де провели багато великих спортсменів.

"Це досить символічно", — підкреслив мер міста Брюссель Філіп Клоуз, "Динамо Київ — це частина легенди футболу. Вони виграли два єврокубки. Це також спортсмени, які думають про українців", — сказав мер, який сподівається знову побачити їх у Брюсселі проти "Юніон Сен-Жіллуаз" у Лізі чемпіонів.

Потім команда провела тренування на стадіоні Petit Heysel, наданому Брюсселем для товариського матчу проти "Антверпена" в Антверпені цієї п’ятниці. "Прихильників, безумовно, буде багато. Ми вже грали в багатьох країнах і щоразу відчували підтримку людей проти цієї війни", — оцінив помічник головного тренера київського "Динамо".