Le duo Superski (Eliott Litrowski et Voiski) dévoile un excellent premier album

Même s’ils ont décidé de jouer dessus pour nommer leur duo, les deux Français ont bien plus que le “Ski” en commun. Parties prenantes de la scène club parisienne et internationale depuis plus de 15 ans, les deux DJs et producteurs ont mis du temps avant de découvrir que leurs affinités se rejoignaient. Assez que pour aligner leurs styles sur un disque qui vient de sortir sur le très bon label Cracki Records. Calibré pour les dancefloors, il offre toutefois des parenthèses planantes bienvenues pour un résultat pétillant et coloré.

Hello Eliott, hello Voiski ! Vous vous connaissez depuis des années, mais comment s’est déroulée votre rencontre ?

Voiski : Avec des amis avec qui je traînais beaucoup, on avait un spot où on s’était mis pour faire une fête en plein air en été. La première fois qu’on l’avait fait, ça s’était bien super bien passé. Donc on a retenté l’expérience, sauf que cette fois-ci, le générateur ne fonctionnait pas.

Eliott Litrowski : Il faut dire que c’était en plein Paris, dans le 15e arrondissement, sous un pont sur l’île aux Cygnes, juste à côté de la Statue de la Liberté ! Pas de chance, les flics ont débarqué en bateau et ont compris qu’il allait se passer quelque chose. Et ils nous ont bien fait comprendre de dégager. Mais on se connaissait depuis pas mal de temps et on se croisait en soirée, on allait dans les mêmes lieux. On était beaucoup à La Machine du Moulin Rouge à une époque parce qu’on y jouait tous les deux. J’ai des souvenirs où on se croisait souvent dans les backstages là-bas.

V : Pour moi, Eliott est quelqu’un qui a toujours été dans l’environnement de la nuit parisienne. Je ne saurais pas identifier la première fois où l’on s’est vu.

Mais vous avez attendu un sacré moment avant de sortir quelque chose ensemble. Comment est venue l’idée ?

EL : C’est Cracki Records, avec qui je bosse, qui m’avaient contacté parce qu’ils faisaient une grosse compilation pour leurs 10 ans et voulaient mettre quelques artistes en collaboration. Je leur ai dit que j’ai toujours aimé ce que faisait Voiski et que j’adorerais faire un morceau avec lui. Il a accepté assez rapidement, ça a été assez smooth. On a fait un premier morceau ensemble qui s’appelle The Friendship Spacecake. Je suis allé chez Luc (Voiski) pendant trois jours, c’était ma première collaboration. Au début, c’était un peu drôle parce qu’il fallait qu’on trouve notre langage. Et il ne fallait pas que ça sonne trop Voiski, ce qui était compliqué puisqu’on utilisait ses machines.

Et ce titre, The Friendship Spacecake, est-ce qu’il cache une petite anecdote ?

EL : C’est drôle parce que tout le monde nous le demande ! Je crois que c’est bien de garder un peu un mythe autour de cela (rires).