Le duo Schangay : " Notre complicité a été immédiate ! "

Pendant tout l’été, nous nous replongeons dans les riches archives de "Puisque vous du talent". Ce dimanche, nous avons rendez-vous avec Myriam Ayari, la pianiste du duo Schangay, nous l’avions rencontrée en novembre dernier.

Le duo Schangay est un duo formé par la violoniste Ingrid Schang et la pianiste Myriam Ayari.

Après des études aux Conservatoires de Bruxelles et de Mons et un cursus de perfectionnement en Italie, — pour la pianiste Myriam Ayari, auprès de Valentina Berman, l’épouse du regretté Lazar Berman-, les deux jeunes musiciennes développent leur carrière individuellement.

C’est en 2017, que leur duo se forme. " Au départ", nous confiera la pianiste Myriam Ayari, "Notre idée était simplement de nous retrouver pour déchiffrer quelques-uns des nombreux trésors du répertoire pour violon et piano. Mais dès le début, nous nous sommes rendu compte que notre complicité était immédiate et évidente ".

Débutent alors une série de recherches de répertoire, suivie de nombreux concerts.

En 2020, après 3 ans de travail, les deux jeunes artistes se voient offrir l’opportunité d’enregistrer un 1er disque chez "Passavant".

C’est le fruit de ce travail que nous découvrirons aujourd’hui. "Nous avions pu rôder le répertoire du disque en concert, et nous avions envie de faire un disque qui nous ressemble", nous expliquera Myriam Ayari, "Sincère, et honnête".

Une production sur laquelle on retrouve deux grandes Sonates du 20è siècle ayant pour toile de fond la guerre : le 1er conflit mondial pour la Sonate pour violon et piano de Janacek, et le second pour la 1ère Sonate pour violon et piano de Prokofiev. Enfin, et c’était important pour le duo Schangay, une création contemporaine de Karl Naegelen, compositeur français, né en 1979, qui leur a dédié son Cycle de 7 mouvements pour violon et piano.

Le premier disque du duo Schangay est un disque puissant, exigeant, et qui évite les travers de ce "prêt à aimer" qui fleurit trop souvent dans un certain monde du disque.

La complicité et l’entente musicale de la violoniste Ingrid Schang et de la pianiste Myriam Ayari y sont évidentes dès les premières mesures. On y sent deux artistes très en phase, à l’écoute, et très impliquées dans leur désir de partager ce répertoire, empreint de la souffrance de ces deux grands conflits mondiaux.

Le duo Schangay : un duo qui voit loin, et large !

Bonne écoute !

Réalisation et présentation : Laurent GRAULUS

Ci-dessous, la programmation musicale détaillée de notre émission :

George GERSHWIN – Rhapsody in blue, pour piano et orchestre. André Previn, piano et direction de l’Orchestre symphonique de Pittsburgh. Enregistrement réalisé en 1984. DEUTSCHE GRAMMOPHON.

Leos JANACEK – Sonate pour violon et piano – 1er mouvement. Duo Schangay : Ingrid Schang, violon, et Myriam Ayari, piano. PASSAVANT.

Leos JANACEK – Sonate pour violon et piano – 2e mouvement. Duo Schangay : Ingrid Schang, violon, et Myriam Ayari, piano. PASSAVANT.

Leos JANACEK – "Dans les brumes" pièces pour piano (extrait). Ivan Moravec, piano. PHILIPS.

Leos JANACEK – Sonate pour violon et piano – 3e mouvement. Duo Schangay : Ingrid Schang, violon, et Myriam Ayari, piano. PASSAVANT.

Leos JANACEK – Sonate pour violon et piano – 4e mouvement. Duo Schangay : Ingrid Schang, violon, et Myriam Ayari, piano. PASSAVANT.

Chick COREA – "Windows" (1968). Arrangement pour big band. Chick Corea, piano et le Lincoln jazz orchestra, dirigé par Wynton Marsalis. Arrangement et solo de flûte : Ted Nash. Enregistrement public à New York en 2013. Non publié.

Serge PROKOFIEV – 1ère Sonate pour violon et piano en fa mineur, opus 80 – 1er mouvement. Duo Schangay : Ingrid Schang, violon, et Myriam Ayari, piano. PASSAVANT.

Serge PROKOFIEV – 1ère Sonate pour violon et piano en fa mineur, opus 80 – 2e mouvement. Duo Schangay : Ingrid Schang, violon, et Myriam Ayari, piano. PASSAVANT.

Karl NAEGELEN – 5e et 6e mouvements du cycle de 7 mouvements pour violon et piano. Duo Schangay : Ingrid Schang, violon, et Myriam Ayari, piano. PASSAVANT.

L.V. BEETHOVEN – 1er mouvement de la 23e Sonate "Appassionata". Myriam Ayari, piano. Enregistrement réalisé en 2014. Prise de son : Bastien Gilson. Enregistrement non publié.