Le Duo Phébus au Delta, gagnez deux places !

Un jeudi par mois, la Ville, la Province et la Philharmonique de Namur vous invitent à un pique-nique musical dans une ambiance conviviale.

Ce jeudi 13 avril, c’est le Duo Phébus qui se produira sur la scène du Delta. Il s’agit d’un duo violon/marimba composé d’Hélène Petit et Martin Descamps, tous deux titulaires au sein de l’Opéra royal de Wallonie (Liège). Lors de leurs concerts, ils naviguent entre les œuvres des grands compositeurs du passé (jouées sous forme de transcriptions réalisées par leurs soins) et les pièces du répertoire moderne écrites spécifiquement pour cette formation.

Programme :

Anders Koppel : pièce en cours de composition

Franz Schubert : Sonate n°3 en sol mineur pour violon et piano

Toru Takemitsu : Toward the Sea

Maurice Ravel : Pavane pour une infante défunte

Infos : https://www.ledelta.be/evenements/namusiq-duo-phebus/

Le 13 avril à 12h30