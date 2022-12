Le duo Pedro Almodóvar et Alberto Iglesias : 26 ans de complicité en bandes originales

Alberto Iglesias est un compositeur de musique de films, né en 1955 à Saint-Sébastien en Espagne. Il étudie le piano, l’harmonie et le contrepoint au conservatoire de musique de Saint-Sébastien. Il recevra également d’autres enseignements comme celui des techniques de composition électro-acoustiques.

En 1995, soit une dizaine d’années après le début de sa carrière, il devient le compositeur attitré du réalisateur Pedro Almodóvar et compose la musique de La Fleur de mon secret.

Alberto Iglesias signe de nombreuses bandes originales pour d’autres grands films et leurs réalisateurs tels que The Constant Gardener (Fernando Meirelles, 2005), Exodus (Ridley Scott, 2014), ou encore La Taupe (Tomas Alfredson, 2012), adaptation du roman de 1974 de John le Carré. Ses deux dernières collaborations avec Almodóvar sont Douleur et gloire en 2019 et Madres paralelas en 2021.

Le compositeur est nominé pour de nombreux prix prestigieux : une première nomination aux Oscars pour la musique du film The Constant Gardener de Fernando Meirelles en 2006, et plus récemment une nomination aux Oscars et Golden Globes 2022 pour Madres paralelas.

Il reçoit une dizaine de Prix Goya de la meilleure musique originale, dont le plus récent pour la meilleure musique originale pour le film Douleur et Gloire en 2020, film ayant également reçu le Cannes Soundtrack Award en 2019 sur la croisette. En 2012, il est nommé Compositeur de l’année au Prix du cinéma européen et aux World Soundtrack Awards pour le film La Taupe.

Pedro Almodóvar a déclaré qu’il n’était pas rare qu’il passe plus de temps à travailler sur la musique d’un film qu’à tourner les images elles-mêmes.

Il y a un degré supplémentaire de difficulté dans leur relation de travail qui vient de la façon dont leurs approches sont individuelles dans la pratique – bien que les deux auront des conversations sur le film tout au long du processus de production, Alberto Iglesias ne commence généralement pas à écrire de la musique jusqu’à ce qu’Almodóvar lui présente un montage complet.

Ce duo collaboratif couvre un peu plus d’un quart de siècle de chagrin, d’amitié, d’exaltation et d’émotions diverses comme le cinéma de Pedro Almodovar.