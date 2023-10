Le duo Paduart/Deltenre se réinvente en formule quartet avec des invitées

"Inner travels", c'est le nom du nouvel album du pianiste Ivan Paduart et du guitariste Patrick Deltenre. Dix nouvelles compositions viennent illustrer un travail subtil confectionné autour des voix des chanteuses Sinne Eeg et Raphaëlle Brochet.

Patrick et Ivan se connaissent depuis très longtemps. Jouant régulièrement ensemble, le duo a décidé d’enregistrer ce nouvel album en quartet avec quelques invités. Une nouvelle formule pour faire sortir le duo d’une certaine zone de confort. Les deux musiciens belges ont joué avec la plupart des musiciens et musiciennes de la scène belge mais aussi collaboré avec de nombreux artistes internationaux comme Claude Nougaro, Deborah Brown, Bob Malach, Manu Katché, Daniel Lavoie, Level 42…

Cet album, avec les complicités de Philippe Aerts à la basse, Steve Shehan/Michel Seba/Paul Pasquier aux percussions, Sinne Eeg et Raphaëlle Brochet au chant, fait la part belle aux compositions lumineuses des deux compères, habillées tant par un chaud écrin harmonique que par une rythmique raffinée et efficace.

Ivan Paduart et Patrick Deltenre étaient au micro de Philippe Baron sur Musiq3.