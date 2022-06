Le duo O’o dévoile un premier album solaire et coloré

Salut Victoria et Mathieu. On est super content de vous avoir en interview sur Jam ! Alors pour commencer, comment est né votre duo ?

Victoria : On s’est rencontrés au lycée vers 15-16 ans. On a senti qu’il y avait une jolie affinité artistique. On avait même fait un petit duo à l’époque.

Mathieu : On était en option musique au lycée et au-delà du fait qu’on aimait la musique et qu’on en faisait un peu, il y a aussi ce truc-là qui nous a rapprochés. On a eu des vraies études musicales, on a découvert des choses ensemble avec un super bon prof qui nous a ouverts à d’autres horizons. Ça nous a pas mal construits à ce moment-là, sans qu’on s’en rende forcément compte.

Victoria : Ensuite, nos chemins se sont séparés et je suis partie à Barcelone. Je voulais faire de la musique électronique, mais j’avais besoin de quelqu’un vu que je ne faisais pas de MAO. Quand Mathieu m’a évoqué l’idée de changer de vie, je l’ai happé dans mes filets et je lui ai demandé de me rejoindre.

Mathieu : Je me suis installé là-bas et on a commencé à faire de la musique ensemble et ça a donné ce premier album, six ans plus tard. Mais on ne savait pas vers où aller. Moi je faisais de la MAO depuis quelques années mais je ne savais même pas ce que j’étais capable de faire.

Il y a quelque chose qui frappe forcément dans votre duo, c’est le nom, O’o, qui vient d’un oiseau hawaïen éteint. C’était un hommage ?

Victoria : Oui en effet, on a trouvé l’histoire belle. C’est hyper dur de trouver un nom. Mais quand on est tombés sur ce mot-là, on s’est dit que c’était pas mal, même esthétiquement. Évidemment, quand on a signé chez InFiné, ils ont quand même évoqué le fait que l’on change de nom parce que les algorithmes n’aiment pas ça (rires). Mais on l’a gardé quand même. Mais au final, tout le monde nous parle de ce nom difficile à trouver, donc finalement ça fait parler les gens !