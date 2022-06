Le duo Luciano D'Onofrio-Michel Preud'homme recomposé à Metz ?

Luciano D'Onofrio et Michel Preud'homme ont connu de très grands succès cote à cote au Standard. Ils ont pour des raisons diverses pris du recul par rapport au monde du foot ces derniers mois. Ils pourraient "replonger" ensemble du côté de Metz, à en croire les informations publiées par le Républicain Lorrain. Le duo viendrait épauler Bernard Serin, l'un dans le rôle de conseiller, l'autre comme directeur sportif.



Le président des Grenats n'a donc pas tardé à s'engager dans l'opération reconstruction après la bascule de son club en Ligue 2. Elle a commencé avec le départ du coach Frédéric Antonetti, acté ce jeudi après 4 ans de collaboration. On connait le liens étroits que Serin entretient avec le football belge. Il est impliqué à Seraing et a déjà fait appel à des entraineurs ou des directeurs sportifs belges. Dont Dominique D'Onofrio, le frère de qui vous savez.



S'il parvient à recomposer le duo infernal qui a ramené le titre au Standard après 25 ans de disette, il aura en tout cas réussi un joli coup. Il faudra voir si une quinzaine d'années plus tard et dans des rôles différents, la "magie" opérera à nouveau.



Après une dernière expérience comme coach puis en tant que dirigeant au Standard, MPH a pris ses distances avec le milieu du foot. Luciano D'Onofrio se fait lui plus discret depuis qu'il a quitté l'Antwerp.



Une autre rumeur, relayée par L'Equipe, annonce que les deux hommes seraient en concurrence pour le poste de directeur sportif.