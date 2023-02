Le duo 'Koi Collective' et le trio 'Malatya' remportent le Concours Supernova 2023

La finale de la 8e édition du Concours Supernova s’est tenue ce dimanche 12 février dernier au Singel à Anvers.

Le Concours Supernova, c’est un concours pour jeunes ensembles de musique de chambre professionnels et innovants, offrant une vision créative et originale de ce que devrait être la musique classique aujourd’hui et demain.

Il s’adresse à des ensembles de 2 à 5 musiciens, dont la moyenne d’âge ne dépasse pas 30 ans.

C’est un projet bicommunautaire soutenu par Klara, le Klarafestival, Musiq3, les Jeunesses musicales de la fédération Wallonie-Bruxelles, "Chamber Music for Europe" et les centres culturels suivants : Hasselt, Strombeek Grimbergen, Ter Dilft Bornem, le Centre culturel de Westrand, et le Kunstenpunt

Un concours bicommunautaire en ces temps de repli identitaire et de Belgique morcelée, c’est un projet qui a tout son sens et auquel Musiq3 est extrêmement fière de participer.