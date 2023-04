Le duo Haaland – De Bruyne fait encore mouche : Manchester City partage au Bayern et file en demi-finale

Pour la troisième année consécutive, le parcours du Bayern Munich en Ligue des champions s’arrête en quarts de finale. Après sa lourde défaite subie sur la pelouse de Manchester City lors du match aller (3-0), le Bayern devait réaliser l’impossible ce mercredi à l’Allianz Arena. Malgré une première période de très bonne facture, lors de laquelle les Bavarois se sont procurés de nombreuses possibilités, le Bayern n’a pas été en mesure de se défaire de Cityzens solidaires et imperturbables (1-1). En demi-finale, Manchester City et son duo magique Haaland – De Bruyne - un duo qui a encore fait mouche ce soir avec un assist de KDB pour le Norvégien – affronteront le Real Madrid de Thibaut Courtois et Eden Hazard.