Le duo Goggles : "Le répertoire contemporain nous offre une variété infinie de nouvelles sonorités"

Le percussionniste Wim Pelgrims et la soprano Esther-Elisabeth Riespens forment le duo Goggles

Wim (26 ans) et Esther-Elisabeth (27 ans) se sont rencontrés au Conservatoire de Gand, où ils ont tous deux étudié (ndlr. : Esther-Elisabeth chez Mireille Capelle, et Wim chez Wim Konink)

Avec l'ensemble Firgun, le duo Goggles vient de remporter l'édition 2022 du Concours Supernova.

Le duo Goggles est né à l'occasion du récital de fin d'études de la jeune soprano au Conservatoire de Gand.

Et Esther-Elisabeth Riespens de poursuivre l'histoire : "J'avais une certitude et un voeu : ceux de pouvoir composer un récital aussi éclectique que possible. Et j'ai tenu ma promesse puisque j'ai chanté Rameau, Bizet, Strauss, Berg, Reimann (contemporain), mais j'ai surtout ouvert mon programme avec 'Dialogues' de Lior Navok (ndlr. : compositeur israëlien, né en 1971), une pièce que nous adorons et que nous avons d'ailleurs jouée au Concours Supernova.

On a travaillé pendant six mois au moins, pour mettre au point cette pièce de Lior Navok. C'était une expérience tout à fait nouvelle pour Wim et moi de travailler un répertoire pareil : à savoir de la musique de chambre, oui mais contemporaine !

Ce qui n'a fait en revanche aucun doute ", poursuit le percussionniste Wim Pelgrims, "C'est qu'on a ressenti dès le début qu'on avait une connexion musicale exceptionnelle. On se comprenait très vite et très facilement, et qui plus est, on s'amusait comme des fous! Nos répétitions étaient (et le sont d'ailleurs encore toujours) un mélange d'extrême concentration, et d'humour sans fin.

Et Esther-Elisabeth d'ajouter : "Après ces quelques mois de collaboration, Wim et moi avions chacun de notre côté d'autres activités à honorer: Wim devait terminer ses études, ainsi que l'agrégation; quant à moi, je devais également terminer l'agrégation. Entre-temps, le rêve d'un duo percussion et chant restait dans un coin de nos têtes.

Ce n'est finalement que plusieurs années après, et deux mois avant le Covid, en janvier 2020, qu'on a décidé de commencer à créer le duo de façon durable et solide, avec une résidence dans le studio de l'ensemble HERMES à Wijnegem.

Deux ans plus tard, le fruit de nos efforts et de notre travail ont payé, puisque nous avons remporté le prix Supernova 2022."

Lors de notre discussion avec le duo Goggles, nous avons longuement parlé de l'adjectif "contemporain", qui est l'adjectif standard pour qualifier la musique que joue le duo.

"Ce terme "contemporain" ne me convient pas vraiment", nous confiera le jeune percussionniste, "Mais je n'en vois pas d'autre. Ah, si peut-être que le terme "musique actuelle" me convient davantage, mais décidément, je n'ai pas encore trouvé l'adjectif idéal ". Et Esther-Elisabeth de compléter : "C'est une discussion qu'on a souvent avec nos amis musiciens. Le problème du terme "contemporain", c'est qu'en fait, il sous-entend "musique atonale" et/ou dissonante, et ça c'est très connoté, et très chargé, sémantiquement. Alors qu'en fait, littéralement, on sait tous que "contemporain" signifie "d'aujourd'hui", "de notre temps" !

En dehors de cette discussion formelle, nos deux jeunes invités nous feront remarquer que la musique contemporaine austère et sérieuse est un sans doute vestige du 20e siècle, et que le 21e siècle a ouvert de nombreux horizons sonores pour leur répertoire.

Ainsi, tout objet peut devenir aujourd'hui un instrument, dans le répertoire que joue le duo Goggles.

On citera par exemple les petites éponges vaisselles, les fouets de pâtisserie, mais aussi la frigolite, pour ne citer que trois exemples, qui s'invitent gaiement dans nombre d'oeuvres récentes.

Et Wim Pelgrims de conclure : " Le répertoire contemporain nous offre une variété infinie de nouvelles sonorités, grâce aux innombrables objets avec lesquels nous jouons nos partitions "

Aujourd'hui, le duo Goggles a ceci de terriblement réjouissant qu'il offre un spectacle total : la dimension sonore est truffée de surprises, auxquelles s'ajoutent un soin de chaque instant à la dimension visuelle, ainsi qu'à la scénographie.

Les deux musiciens dansent, sourient, tout en jouant avec une précision d'horloger chaque note des oeuvres qu'ils nous proposent.

Il en résulte une sensation de joie et de plaisir omniprésents, à n'en pas douter parce qu'Esther-Elisabeth Riespens et Wim Pelgrims éprouvent d'abord eux-mêmes, une joie sans limite à pratiquer leur Art !

Le duo Goggles : deux artistes engagés, et deux belles personnes : généreuses et sincères.

Bonne écoute !

