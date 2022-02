Le duo Goggles et l’ensemble Firgun remportent le Concours Supernova 2022

La finale de la 7e édition du Concours Supernova s’est tenue ce dimanche 30 janvier dernier au Singel à Anvers.

Le Concours Supernova, c’est un concours pour jeunes ensembles de musique de chambre professionnels et innovants, offrant une vision créative et originale de ce que devrait être la musique classique aujourd’hui et demain.

Il s’adresse à des ensembles de 2 à 5 musiciens, dont la moyenne d’âge ne dépasse pas 30 ans.

C’est un projet bi communautaire soutenu par Klara, le Klara festival, Musiq’3, et les centres culturels suivants : Hasselt, Strombeek Grimbergen, Ter Dilft Bornem et le Centre culturel de Westrand, ainsi que le Gent Festival et le Kunstenpunt

Un concours bi communautaire en ces temps de repli identitaire et de Belgique morcelée, c’est un projet qui a tout son sens et auquel Musiq3 est extrêmement fière de participer.

Cette année, le Jury était présidé par Joost Fonteyne, Directeur artistique du Klara Festival. A ses côtés, quinze professionnels du milieu musical, dont quatre musiciens. Cette année, Supernova avait invité le clarinettiste Benjamien Dieltjens, le violoncelliste Guy Danel, le pianiste Wouter Valvekens et le violoniste Nicolas Dupont. A leurs côtés, des professionnels de la radio (Klara et Musiq3), des programmateurs de centres culturels, et deux membres de l’ASBL Beeldenstorm.

A l’issue d’une délibération intense et constructive, le Jury a décerné le prix Supernova 2020 à deux ensembles, tel que le veut le règlement du Concours Supernova (photos)

Le duo Goggles, un duo voix-percussions (Esther-Elisabeth Rispens, soprano et Wil Pelgrims, percussions) et l’ensemble Firgun, un quintette constitué d’une clarinette et d’un quatuor à cordes (Emile Souvagie, clarinette ; Ludovic Bataillie et Ciska Vandelanotte violons ; Jasmien Van Hauthem, alto et Karin Broeckhove Ibarra, violoncelle.

Quatre formations étaient en lice lors de cette finale, les deux susnommées, ainsi que le trio Ryelandt (un trio avec piano) et le quintette à vents Woodwork

Le trio Ryelandt remporte pour sa part, le Prix du public, d’une valeur de 1000 Euros.

Le Jury a tenu à souligner la qualité musicale des quatre formations finalistes, leur vision innovante, et leur faculté à proposer un programme cohérent, en communiquant avec le public, venu en masse pour soutenir ces jeunes talents ce dimanche.

Le duo Goggles a enflammé la "blauwe zaal" du Singel d’Anvers, avec de courtes pièces de répertoire contemporain, très énergiques, proposées avec une mise en scène aussi inventive que délirante.

Le Jury a apprécié cette attention à la mise en scène, qui rend leur répertoire contemporain extrêmement accessible, de même que leur finition technique de haut niveau : mise en place rythmique implacable, et maîtrise technique individuelle.

L’ensemble Firgun proposait quant à lui -entre autres-, le 1er mouvement quintette opus 115 de Brahms, une pièce contemporaine du compositeur néerlandais Simo Van de Vosse, et enfin, un arrangement rafraîchissant de "An Englishman in New York" de Sting.

Si le type de formation de l’ensemble Firgun paraît -a priori- plus traditionnelle, le Jury n’en a pas pour autant boudé son plaisir. Il a ainsi été sensible à la sonorité extraordinaire du clarinettiste Emile Souvagie (23 ans), ainsi qu’à l’engagement du quatuor à cordes à ses côtés. Leur version du quintette opus 115 de Brahms était à la fois sobre, créative et intelligente.

A l’issue de cette finale, les deux gagnants se verront offrir une tournée de concerts dans tout le pays.

Leur 1er concert des deux gagnants Supernova 2022 aura lieu, dimanche 13 mars, à 11h, en la salle "M" du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles