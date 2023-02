Depuis le début de l’aventure, le duo coup de cœur d’Agustìn Galiana, Fusion, s’est démarqué pour ses figures d’une très grande complexité et ses chorégraphies passionnées. Lors de chaque étape cruciale de l’aventure, Fusion a réalisé un sans-faute en récoltant le plus de votes du public. Tout au long de l’aventure "The Dancer", Pilou et Salena de Fusion ont réussi des tableaux originaux et ils ont pris beaucoup de risques avec une danse acrobatique épatante. Quand le duo s’empare de la scène de "The Dancer", le temps s’arrête et le show peut commencer.