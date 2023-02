Le duo Fusion est le grand gagnant de cette première saison de The Dancer !

Après 8 semaines de compétition intense, le verdict vient de tomber : c’est le duo Fusion qui remporte la première saison de The Dancer. Les finalistes d’Agustin Galiana ont définitivement conquis le cœur des téléspectateurs.

Pilou et Salena, le couple à la ville comme à la scène de cette compétition, est le grand gagnant de The Dancer ! Ils ont réussi à séduire le public et ainsi décrocher le titre tant convoité de Meilleurs Danseurs de Belgique ! Le couple, originaire de La Louvière, s’est surpassé au fil des semaines et nous a livré des prestations les plus époustouflantes les unes que les autres.