Le duo électro-RnB Juicy en concert au festival Namur is a Joke

Entité mutante à deux têtes née de la rencontre prophétique de Sasha Vovk (chant/claviers/guitare) et Julie Rens (chant/claviers/batterie électronique) au Conservatoire Royal de Bruxelles, issue d’une formation classique et jazz tout en ayant grandi au son des tubes 90s, le duo Juicy se produira le vendredi 24 mars dans le cadre du festival Namur is a Joke.

S’étant d’abord fait connaître en reprenant des tubes des années 90, Juicy faisait déjà preuve d’humour, de dérision et de légèreté à l’époque. Sasha Vovk ne considère cependant pas avoir un parcours atypique. "On a étudié la musique de façon assez classique et scolaire. Ce qu’on essaie de faire et qui peut nous donner une singularité c’est de mélanger plusieurs styles différents par exemple mettre des arrangements pour orchestre dans des productions très électronique et moderne, de faire des chansons pop avec des harmonies jazz et de trouver un lieu de croisement entre toutes ces musiques qu’on aime beaucoup."