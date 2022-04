Le duo de GETCH avec son épouse EJ Eyre "a tout pour devenir un tube radio"

L’artiste belge GETCH a sorti un nouveau titre, Quand vient la nuit. Ce morceau est un duo réalisé avec sa femme, la chanteuse EJ Eyre. Dans son Actu musicale, Bruno Tummers prévoit un avenir doré pour cette collaboration.

Le nom de GETCH vous remémore peut-être quelque chose. Cet artiste belge a été soutenu par VivaCité, notamment pour son single We Are One.

Un an et demi après la sortie de ce titre, il revient avec une nouvelle chanson. Celle-ci a été réalisée en duo avec la chanteuse EJ Eyre qui n’est autre que son épouse !