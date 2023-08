Le duo Colt nous transmet son énergie en live avec son dernier titre "Insomnies"

Colt était l’invité du 8/9 pour évoquer l’évolution du duo et présenter leur dernier titre intitulé Insomnies, qu’ils ont interprété en live.

Ils étaient déjà venus sous un autre nom, mais aujourd’hui Coline et Toitoine s’appellent Colt. "C’était un peu long, il y avait aussi un côté enfantin. Cette histoire musicale a commencé avec deux potes qui ont juste uni leurs noms, et maintenant on a essayé de le raccourcir pour avoir un vrai nom", expliquent-ils.

Après de nombreux singles et un premier EP en 2021, le duo bruxellois sortira son deuxième intitulé Mille vies le 22 septembre. Avec sept titres et un changement important, puisque Colt passe au français après avoir principalement chanté en anglais. Parmi les chansons de l’EP, on retrouvera le titre Insomnies, qu’ils ont interprété en live dans l’émission.

Plus tôt dans le 8/9, c’est le titre Creep de Radiohead dont ils nous ont proposé une reprise en piano-voix.