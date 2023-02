Le duo bruxellois The Haze reprend les Red Hot Chili Peppers en version langoureuse

Maximilian De Vos, passé par le Yama Dirty Crew, est un producteur geek obsessionnel dont le but ultime est de créer la track pop parfaite. La chanteuse et flûtiste Stéphanie Bertrand a quant à elle un solide background jazz, mais est secrètement amoureuse de hip hop et rêve surtout de faire danser les gens.

Le croisement de leurs univers musicaux se reflète dans les différents titres sortis jusque-là comme End Of the Show, Let Loose Your Head et plus récemment comme l’imparable The Haze, hit instantané où la voix soul et suave de Stéphanie se promène et ondule sur des sonorités virevoltantes agrémentées de flûte traversière.

Une succession de Guilty pop pleasures housy et groovy qu’on a envie d’écouter en journée pour se motiver et pour s’abandonner à la danse une fois la nuit tombée.