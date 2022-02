Le duo bruxellois Juicy sort son nouvel album "Mobile" en mars

Le 18 mars, leur nouvel album "Mobile" sortira chez Captain Records. A travers leurs musiques, les deux chanteuses nous parlent de leur perception du monde. Elles abordent notamment la problématique de la surinformation ainsi que les réseaux sociaux et la misère que ceux-ci génèrent. Avec leur titre "Love, When it’s getting bad", elles évoquent également les féminicides et le contraste qui apparaît entre notre monde dit "moderne" et toute la violence qui en ressort.