Le duo Antoine de Caunes-José Garcia se reforme le temps d’un podcast Marvel

Le duo terrible Antoine de Caunes/José Garcia, qui a contribué au succès de l’émission "Nulle part ailleurs", diffusée sur Canal + entre 1987 et 2001, se reforme le temps d’un podcast Marvel réalisé par Audible.

C’est en super-héros vieillis et désabusés que l’animateur et comédien Antoine de Caunes et l’acteur José Garcia feront leur retour en tandem dans l’adaptation française de la série de podcasts "Marvel’s Wastelanders", a annoncé jeudi Audible France dans un communiqué.

Ce premier volet, intitulé "Marvel’s Wastelanders : Star-Lord" et composé de 10 épisodes, sera disponible dès le 28 juin 2023 pour les abonnés de la plateforme et sera suivi de cinq autres saisons.

L’action de cette fiction "se déroule dans un monde futuriste obscur parallèle à l’univers Marvel, dans lequel les super-vilains ont gagné et les héros ne sont plus qu’un lointain souvenir".

Antoine de Caunes et José Garcia y incarnent des anciens Gardiens de la Galaxie "légèrement plus bedonnants, plus lents et plus aigris qu’au temps de leur gloire" qui découvrent "rapidement qu’ils ne sont pas les seuls à avoir perdu de leur éclat", décrit Audible.

Cette série audio en six saisons, sortie initialement en anglais en juin 2021, écrite par Benjamin Percy et réalisée par Kimberly Senio, publiera simultanément des versions en français, allemand, hindi, italien et japonais de chaque saison.