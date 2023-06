Le duel n'a pas eu lieu : van Aert profite de la chute d'Evenepoel et (re)devient champion de Belgique de contre-la-montre

C’est ensuite le jeune et prometteur Alec Segaert qui s’est assis sur le siège de leader provisoire (52min42). Le coureur de chez Lotto-Dstiny a néanmoins dû s’avouer vaincu par Wout van Aert (51min52). Le leader de la Jumbo-Visma ne s’est pas loupé au contraire de Remco Evenepoel. Le champion du monde a tout perdu sur une chute dans un virage en début de parcours. Au caractère, le natif de Schepdaal a néanmoins terminé sa course à la quatrième position. De quoi rassurer sur son état physique mais également préparer une revanche qui sent bon la poudre ce dimanche lors de la course en ligne.