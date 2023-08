Le duel Musk vs Zuckerberg va vraiment avoir lieu : ça se passera en Italie

En juin, Elon Musk annonçait sa volonté d’affronter Mark Zuckerberg sur un ring, ce à quoi le patron de Meta s’est dit prêt. Tout Internet s’est demandé si ça allait vraiment se faire ou s’il s’agissait d’un énième combat de coq entre les deux milliardaires. Certains se sont même amusés à créer un jeu pour vivre le combat entre les deux patrons, qui se taclent souvent sur leurs réseaux sociaux respectifs. Et après plusieurs mois de silence, il semblerait que le combat va véritablement avoir lieu en Italie.

Elon Musk a révélé la nouvelle à sa façon, en postant "Gladiator" sur X (anciennement Twitter). Dans un thread, il précise : "Le combat sera géré par mes fondations et par celles de Zuck (pas l’UFC, soit la principale franchise de MMA). Le livestream se fera sur X et sur Meta". Il affirme avoir longtemps échangé avec Giorgia Meloni, la Première ministre d’Italie, ainsi qu’avec Gennaro Sangiuliano, le ministre de la Culture, pour que tout soit bien encadré et respectueux de la Rome Antique. Selon ses dires, ils leur auraient même trouvé un lieu "antique" et "épique".

Le CEO de Tesla a tenu à rassurer les Italiens, leur promettant que "tout ce qui sera fait respectera à la fois le passé et le présent de l’Italie" et que "l’argent récolté sera reversé aux vétérans".

Mark Zuckerberg, lui, n'a pas encore réagi.