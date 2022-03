"Le duel des grands-mères" : Un gamin de Bamako est envoyé dans le village de ses aïeuls pour y apprendre les traditions. Il y découvrira bien plus…

Le duel des grands-mères de Diadié Dembélé chez JC LATTES est le neuvième roman de cette nouvelle édition du Prix Première.

C’est à Bamako, capital du Mali, que nous allons passer un petit moment en compagnie de Hamet, un jeune garçon, dirions-nous : dévergondé… Hamet est, en tous les cas, un vrai Taboussi, c’est-à-dire un enfant de la ville, très loin des préoccupations que peuvent avoir ses proches quant aux origines, aux traditions, à l’identité. Le gamin n’est pas très assidu à l’école, faut bien le dire. Il aime « s’absenter » pour lire les livres qui lui plaisent, jouer aux billes ou manger des choses déconseillées. Et puis, il n’a pas la langue en poche : il répond lorsqu’il n’est pas d’accord avec l’une ou l’autre remarque de sa mère ou de son professeur, il est insolent, quoi…

Insolant, arrogant et donc très attachant, Hamet, on a envie de le suivre dans ces aventures et donc, on le suit avec plaisir, mais aussi un peu d’appréhension, lorsqu’il est envoyé dans le village de ses ancêtres pour y apprendre la vraie vie. Enfin, ce que ses aînés considèrent comme étant la vraie vie : l’obéissance, par exemple et puis ce qui se fait et ne se fait pas.

Remise du prix le jeudi 17 mars, en présence du/de la lauréat(e) avec une émission spéciale juste après le journal de 13h00.



Le jour de la proclamation, venez rencontrer en exclusivité le ou la lauréate 2022, au micro du Président du jury, Laurent Dehossay, le jeudi 17 mars à 19h00 à la Galerie Bortier (Rue de la Madeleine n° 55 à 1000 Bruxelles)