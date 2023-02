Le Dry scooping serait de plus en plus courant chez les jeunes hommes.

Une nouvelle étude pratiquée par des chercheurs de l’Université de Toronto au Canada et publiée dans la revue Eating Behaviors, a démontré que le Dry scooping est de plus en plus courant chez les jeunes hommes. Pour mesurer la prévalence de cette pratique, les chercheurs ont étudié les comportements alimentaires de plus de 2731 adolescents et jeunes adultes canadiens durant douze mois.

D’après les travaux, 17% des volontaires ont déclaré avoir pratiqué le Dry scooping au moins une fois au cours des douze derniers mois et en moyenne 50 fois sur cette période. Cette tendance "était significativement plus fréquente chez les hommes (21,8%) que chez les femmes (14,2%)".

Les personnes les plus susceptibles de pratiquer le "Dry scooping" sont des jeunes adeptes de la musculation qui passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et qui souffrent de dysmorphie musculaire. Ce trouble psychologique est en effet très courant chez les jeunes hommes. Une personne atteinte de dysmorphie musculaire se perçoit plus frêle que ce qu'elle est en réalité et développe une préoccupation excessive de la prise de masse musculaire.