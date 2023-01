Le Dry January serait une forme d'alcoolisme selon certains philosophes

Le fameux Dry January, mois sans alcool, doit aider à mesurer notre relation à l’alcool. La question est très sérieuse car de nombreux philosophes ont travaillé sur le thème de l’alcool, de l'addiction et de l’abstinence. Leurs réflexions influencent beaucoup la manière dont nous pensons et peut-être transposée sur l'intérêt ou non d'un sevrage d'un mois.

L'alcool est un problème de société identifié déjà depuis de nombreux siècles. Il suscite une réflexion profonde sur les addictions. On pense à la célèbre association d’origine américaine, les alcooliques anonymes, qui invite par exemple tous les participants à leur programme à réciter comme un mantra la prière de la sérénité, attribuée à un pasteur américain.

"Dieu, donne-nous la grâce / d'accepter avec sérénité / les choses qui ne peuvent être changées / le courage de changer celles qui devraient l'être / et la sagesse de les distinguer l'une de l'autre".