Le drôle d'hommage... zlatanesque de Zlatan Ibrahimovic à Marco Verratti

Marco Verratti n'est plus un joueur du PSG et c'est un petit événement. Indiscutable depuis son arrivée au club en 2012, le chef d'orchestre italien a été gentiment poussé vers la sortie cet été, après 11 saisons de bons et loyaux services. Il a donc signé à Al-Arabi.

Forcément, même si l'hommage du PSG n'a malheureusement pas été digne de ce nom, les anciens coéquipiers de Verratti lui témoignent, eux, de toute leur affection. C'est notamment le cas de Blaise Matuidi, qui lui a rendu un vibrant hommage : "À mes yeux, vu les titres qu’il a remportés, Marco a marqué l’histoire du PSG. […] Moi, comme ancien coéquipier, il m’a impressionné par son talent, son humilité, surtout, et sa simplicité."

Jamais bien loin quand il s'agit de défrayer la chronique, Zlatan Ibrahimovic y est, lui aussi, allé de son hommage. Comme toujours, c'est à son image... et tout en humilité : "Je t’ai fait devenir un homme. Bonne chance" a-t-il simplement formulé dans un message assorti d'une photo des deux hommes en soirée.

Sacré Zlatan.