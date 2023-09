Le drôle d’été de cette retraitée américaine qui s’appelle vraiment "Barbie Oppenheimer"!

La sortie simultanée des films "Barbie" et "Oppenheimer" et le succès qui s’est ensuivi a donné lieu dans le public à la création du mot "Barbenheimer". Mais dans le Massachusetts vit une dame qui a toujours associé ces deux noms puisqu'elle s'appelle Barbara Oppenheimer, surnommée "Barbie Oppenheimer". Et encore plus dingue, son mari est un cousin éloigné du célèbre physicien !

Autant vous dire que depuis cet été, ça rigole bien quand cette retraitée prononce son nom ! Elle raconte que les gens ne la croient pas ou ont du mal à la prendre au sérieux !

Barbara Oppenheimer, ancienne enseignante en sciences de la santé à l’Université de Boston, a vécu un été amusant. À Slate US, elle a raconté : " Je suis en vacances en ce moment. Et lorsque je me suis enregistrée à l’accueil de l’hôtel, j’ai dit’Barbie Oppenheimer’. L’employé a bien sûr cru que je lui faisais une blague."

"J’avais des amis d’université du monde entier qui m’envoyaient des textos ce week-end-là quand ils sortaient, avec toute cette histoire, vous savez…"la bombe et la bombe". C’est assez drôle ! C’était une chose géniale qu’ils les aient lancés ensemble. Cela a vraiment ramené les gens dans les salles de cinéma."

"Barbie" est le surnom qu’elle a pris lorsqu’elle était enfant : "Vous savez, j’ai commencé comme Barbie, orthographié comme Barbie. Parce qu’à cette époque, tout le monde voulait être comme Barbie. Puis, quand j’ai eu 12 ans, je l’ai changé pour Barby, avec un Y, puis je suis devenue Barb. J’ai grandi à Milwaukee, c’était le Midwest – bien sûr, j’étais Barb. Mais ensuite, lorsque j’ai obtenu mon diplôme, je suis passée par Barbara."