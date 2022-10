Le droit des femmes au bout du crayon : portrait d’une dessinatrice de presse en Egypte

La série documentaire Draw for change! Met à l’honneur des femmes dessinatrices à travers le monde, qui utilisent leurs caricatures pour faire entendre la voix des femmes et revendiquer une réelle égalité des sexes. Tournée au Mexique, aux États-Unis, en Russie, en Inde, en Syrie et en Egypte, la série nous emmène à la rencontre de dessinatrices souvent aux prises avec des conflits sanglants et des libertés bafouées.

Le dessin est ma vocation

C’est le cas de Doaa El-Adl, dessinatrice de presse la plus connue d’Egypte et l’une des célèbres du monde arabe. Connue pour ses dessins audacieux et controversés, elle nous ouvre les portes de son travail. " Le dessin est ma vocation " explique-t-elle. Ses dessins sont à la fois beaux et d’une force incroyable. Elle y dénonce l’institutionalisation de la religion. Elle y dénonce surtout toute forme de violence faite aux femmes et questionne la place des femmes dans la société égyptienne. Et elle a malheureusement matière à dessiner à ce sujet au quotidien. En Egypte, pays le plus peuplé du monde arabe, le harcèlement sexuel et la violence envers les femmes est un véritable fléau.

Jour après jour, à travers ses dessins, Doaa pose un regard résolument féministe et libre sur son pays, l’Egypte, depuis l’arrivée des Frères musulmans. Elle se décrit comme une " anarchiste musulmane ". Elle pense que la religion ne devrait jamais être institutionnalisée, puisqu’il s’agit d’une question entre Dieu et l’individu. Un de ses dessins lui a d’ailleurs valu de comparaître pour blasphème devant une cour de justice, accusée d’avoir insulté le rôle d’Adam dans l’Islam. Un récent rapport de l’ONG Amnesty international dénonce une répression qui durcit en Egypte à l’encontre des détracteurs du gouvernement et des journalistes.