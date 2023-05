Le droit de vote à 16 ans : pour ou contre ?

Aux prochaines élections européennes, les jeunes pourront voter à partir de 16 ans en Belgique.

Mais… Pourquoi faut-il voter si jeune ? Des élèves de Molenbeek ont posé la question à la ministre de l’Intérieur, Annelies Vanderlinden, et au porte-parole du Parlement européen, Jaume Duch.

On écoute leur avis, après cette rencontre. Des avis mitigés “Ce que je retiens, c’est vraiment le fait qu’ils veulent impliquer les jeunes dans les décisions politiques, dans la vie” commence Anaïs.

Pour d’autres, cette rencontre laisse encore des zones de flou. “C’est un peu dur comme choix, je trouve. Je suis un peu perdue” confie Luna, 16 ans. “On ne sait pas vraiment pour qui voter car on n’a pas d’informations sur les différents partis" ajoute Alexandru.

D’autres ont déjà des avis bien tranchés. “Je pense que l’écologie serait déjà un point à retravailler, c’est assez important” explique Ilias, 16 ans. “On aurait dû commencer par des élections locales. C’est plus près de nous, c’est plus proche. On se sentirait plus concernés” dit Anaïs.

Fière d’être européen Pour certains jeunes, voter aux élections européennes est une fierté. “Je pensais que voter ce n’était pas bien, mais d’après ce que j’ai entendu, je pense maintenant que c’est bien. Ça peut aider la population européenne. Nous sommes tous européens, qu’on soit noir ou blanc. En votant, on se sent vraiment européen” confie Omar.

“Je trouve ça intéressant de savoir qu’on a plus de droit. C’est une chance qu’il ne faut pas rater” ajoute Mohamed.

Enfin, pour la majorité des élèves présents sur place, la décision est prise : “Inscrivez-vous, ça ne vous coûte rien. Ça vous permettra aussi d’en apprendre sur la politique et de vous aussi prendre des décisions” explique Anaïs. “Au final, c’est un vote qui pourrait changer l’avenir sur plusieurs années. On peut bouger les choses” dit Ilias. “Vous risquez de le regretter après si vous ne donnez pas votre avis plus jeune” conclut Victorine, 16 ans.