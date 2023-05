Le droit de mendier bafoué dans les 44 communes de la province de Luxembourg, selon l’Institut fédéral des droits humains

Mais cette réglementation généralisée s’explique. La Commissaire remarque : "Lorsque nous avons uniformisé les règlements de police sur notre zone, nous avons inscrit un point concernant la mendicité. C’est vrai que la problématique n’est pas encore prégnante. Mais il s’agissait davantage d’anticiper pour éviter de nous retrouver sans base légale le jour où cela devait arriver." Elle poursuit : "Une fois que nous sommes parvenus à faire valider le texte par l’ensemble des communes, il a été utilisé par les autres zones comme tronc commun. Cela explique le fait que presque toutes les communes soient aujourd’hui épinglées."

Arlon la mendicité est un vrai problème. Le chef-lieu dispose d’ailleurs de son propre règlement. "Il est par exemple interdit de mendier à 10 mètres de part et d’autre des entrées des institutions bancaires. Nous avions pris cette mesure car la mendicité créait un sentiment d’insécurité pour certaines personnes plus âgées", confie Carine Lecomte, première échevine et bourgmestre faisant fonction. À Arlon, il est également interdit de mendier sur le marché hebdomadaire, ainsi que lors du marché de Noël.