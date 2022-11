Le droit de manifester en danger, selon Amnesty : "On observe une montée dans l’échelle de la répression"

Ce droit est mis à rude épreuve, et pourtant, c’est un droit fondamental. "Le droit de manifester rejoint à la fois le droit à la liberté d’expression et la liberté d’association.", explique Philippe Hensmans. "Ce sont deux des droits fondamentaux qui sont déjà définis dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et qui sont repris par un paquet de traités, de pactes internationaux, etc. Les gouvernements se sont engagés à respecter". Le droit de manifester est protégé pour une raison. "C’est fondamental parce que beaucoup des changements que nous avons connus sont venus grâce à des mouvements comme ça", poursuit-il. "Pourtant, des citoyens en payent le prix chaque jour."